رياضة | رامي سعيد: أحمد فتحي ينقصه جودة العرضيات

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر رامي سعيد: أحمد فتحي ينقصه جودة العرضيات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد رامي سعيد، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقا، أحمد فتحي، الظهير الأيمن للأهلي والمنتقل الى بيراميدز بداية الموسم المقبل.

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وقال رامي سعيد في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "أحمد فتحي مش باك رايت أصلا وهو مدافع جيد او وسط لاعب".

وأكد: "أحمد فتحي لاعب جيد وكبير ولديه خبرات عالية ولكن هو بنقصه فنيات الباك رايت وهي جودة العرضيات".

وأشار: "أرى أن باسم علي هو أفضل ظهير أيمن في مصر ويستحق العودة للأهلي".