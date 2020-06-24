رياضة | كيفين دي بروين يكشف سبب رفضه الإنتقال لباريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر كيفين دي بروين يكشف سبب رفضه الإنتقال لباريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف البلجيكي الدولي كيفين دي بروين، نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، سبب رفضه الإنتقال لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قبل انتقاله للسيتي.

وأشار دي بروين، إلى أنه رفض عروضاً من باريس سا جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني في صيف 2016، قبل أن يحسم الأمر وينضم لمانشستر سيتي.

وقال دي بروين في تصريحات شبكة سكاي "سبورتس": "اهتم بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان بضمي عام 2015، في البداية لم أكن أعرف ماذا أفعل".

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وتابع: "لم يكن الدوري الفرنسي جذاباً بالنسبة لي، باريس سا جيرمان نادٍ كبير، لكنني لم أفضل الأجواء، قررت بعدها الذهاب للدوري الإنجليزي".

وتألق دي بروين رفقة مانشستر سيتي خلال مسيرته، حيث أصبح ضمن أفضل لاعبي خط الوسط في العالم حالياً.

وخاض صاحب الـ28 عاماً مع مانشستر سيتي 211 مباراة بجميع المسابقات، تمكن خلالها من تسجيل 51 هدفاً، وتمرير 85 تمريرة حاسمة.

وسيواجه مانشستر سيتي فريق تشيلسي يوم الخميس المقبل 25 يونيو، في إطار مواجهات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.