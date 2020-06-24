رياضة | برشلونة يخطف الصدارة من ريال مدريد بفوز صعب على بيلباو

انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين بالرغم من سيطرة البرسا، وفي الشوط الثاني سجل البديل راكيتيتش هدف الانتصار في الدقيقة 71.

حاول بعدها بيلباو البحث عن هدف التعادل إلا أن برشلونة تمكن من الخروج من اللقاء بالثلاثة نقاط في مباراة صعبة أمام خصم عنيد.