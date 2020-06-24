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رياضة | برشلونة يخطف الصدارة من ريال مدريد بفوز صعب على بيلباو

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كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر يخطف الصدارة من بفوز صعب على بيلباو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خطف فريق برشلونة الاسباني فوزا صعبا من بيلباو بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الاسباني.

انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين بالرغم من سيطرة البرسا، وفي الشوط الثاني سجل البديل راكيتيتش هدف الانتصار في الدقيقة 71.

حاول بعدها بيلباو البحث عن هدف التعادل إلا أن برشلونة تمكن من الخروج من اللقاء بالثلاثة نقاط في مباراة صعبة أمام خصم عنيد.

وبهذه النتيجة يرفع برشلونة رصيده للنقطة 68 في صدارة جدول الدوري ويبتعد بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد والذي سيخوض مباراة مهمة يوم غد امام مايوركا، فيما توقف رصيد بيلباو عند النقطة 42.

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