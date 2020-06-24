رياضة | لاعب الأهلي الهارب يكشف حقيقة تجنيسه واللعب للمنتخب الإماراتي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر لاعب الأهلي الهارب يكشف حقيقة تجنيسه واللعب للمنتخب الإماراتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فحر عمرو رضا، لاعب مهاجم نادي الشارقة الإماراتي، والأهلي سابقا، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن اقترابه من التجنيس للعب في صفوف الدوري الإماراتي بعد تألقه مع الشارقة.

وقال عمرو رضا في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "في الموسم الماضي كان مدرب المنتخب الإماراتي الأولمبي يشاهدني في إحدى المباريات وطلب مني مواصلة التألق تحسبا لتجنيسه وضمه".

وأكد لاعب الأهلي الهارب: "كنت سعيد بسبب إعجابه بموهبتي ولكني لم اقبل ولن ألعب إلا في صفوف منتخب مصر".

وعن تواصل الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي المصري بقيادة شوقي غريب، أكد: "كان هناك تواصل في الموسم الماضي ولكن يتم التواصل معي في تلك الفترة وأتمنى الانضمام لمنتخب الفراعنة الفترة المقبلة".