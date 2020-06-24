رياضة | ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة اليوم

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق برشلونة فوز بشق الانفس على نظيره أتليتك بلباو اليوم الثلاثاء، بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الحادي والثلاثون من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

واحرز هدف المباراة اللاعب ايفان راكيتيتش في الدقيقة 70 من عمر المبارة التي اعادت الصدارة لبرشلونة برصيد 68 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني والذي لعب مباراة اقل من البرسا

وخلال الجولة الماضية سقط برشلونة في فخ التعادل أمام فريق إشبيلية، بدون أهداف، وفرط في صدارة جدول الترتيب لغريمة التقليدي ريال مدريد.

ويأتي ترتيب الدوري الإسباني كالتالى:-

1 - برشلونة 68 نقطة.

2 - ريال مدريد 65 نقطة.

3 - أتلتيكو مدريد 55 نقطة.

4 - إشبيلية 52 نقطة.

5 - خيتافي 48 نقطة.

6 - ريال سوسيداد 47 نقطة.

7 - فياريال 47 نقطة.

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8 - فالنسيا 46 نقطة.

9 - أتلتيك بيلباو 42 نقطة.

10 - غرناطة 42 نقطة.

11 - ليفانتي 38 نقطة.

12 - أوساسونا 35 نقطة.

13 - ديبورتيفو ألافيس 35 نقطة.

14 - ريال بيتيس 34 نقطة.

15 - بلد الوليد 33 نقطة.

16 - سيلتا فيجو 30 نقطة.

17 - إيبار 29 نقطة.

18 - ريال مايوركا 26 نقطة.

19 - ديبورتيفو ليجانيس 24 نقطة.

20 - إسبانيول 24 نقطة.