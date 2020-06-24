رياضة | مجلس الوزراء يحسم الجدل في ملف عودة الدوري

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر مجلس الوزراء يحسم الجدل في ملف عودة الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الورزاء إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري كان واضحًا وصريحًا فيما يتعلق بالنشاط الرياضي بعد توقف كورونا.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"رئيس الوزراء كان واضحا وصريحا فيما يخص عودة النشاط الرياضي وعلى رأسه كرة القدم".
وتابع :"عودة النشاط الكروي قرار دولة وعلى الجميع الالتزام به".
وأشار ."قرار مجلس الوزراء نص صراحة على استئناف الدوري والكاس هذا الموسم".
وأوضح :"الدولة اتخذت قرار بوقف النشاط دون طلب من الأندية وقرار عودته لا يتطلب إذن منها".
وأردف :"نعي ونعني عندما نقول ان عودة النشاط قرار دولة".
واستطرد :"من الصعب إحصاء عدد الأعضاء المسموح لهم بالتواجد في الأندية".
وواصل :"الأندية ملزمة بتطبيق تدابير التباعد بين الأعضاء ونسبة الـ 25% داخل المطاعم".
وزاد :"تقرر اجتماع لجنة الأزمات في مجلس الوزراء كل أسبوعين".
وفسر :"المعيار لنا في تقييم كورونا عدد الحالات الحرجة وليس إجمالي المصابين
نسبة الحالات الحرجة بين المصابين في مصر حاليا تراجع لنحو 2%".
وواصل :"عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في مصر حاليا لا زال في المعدل الطبيعي".
وأتم :"الدولة لن تسمح بأي خطورة على صحة المواطنين، ومن الصعب السيطرة على توافد المواطنين للشواطئ العامة لذلك قررنا استمرار إغلاقها".