رياضة | نجم الأهلي "الهارب" يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي "الهارب" يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تحدث عمرو رضا لاعب الأهلي السابق والشارقة الإماراتي الحالي، عن تفاصيل رحيله عن صفوف القلعة الحمراء وانتقاله إلى دوري الخليج العربي.
وقال عمرو رضا في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "رحلت عن الأهلي بسبب عدم تقدري ولكن أتمنى العودة للعب في مصر من جديد".
وتابع: "أمتلك عدة عروض مصرية وامارتية وعلى رأسها نادي الزمالك عن طريق بعض الوكلاء ولكن لم يتصل مسئول رسمي من ميت عقبة لضمي".
وتطرق لاعب الشارقة في حديثه مشددا: "مستغرب من صفقة طاهر محمد طاهر، هو لاعب كبير وله كل الإحترام ولكن هناك مواهب أفضل في قطاع الناشئين في القلعة الحمراء أتمنى أن يكون هناك اهتمام".