رياضة | نجم الأهلي "الهارب" يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي "الهارب" يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث عمرو رضا لاعب الأهلي السابق والشارقة الإماراتي الحالي، عن تفاصيل رحيله عن صفوف القلعة الحمراء وانتقاله إلى دوري الخليج العربي.

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وقال عمرو رضا في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "رحلت عن الأهلي بسبب عدم تقدري ولكن أتمنى العودة للعب في مصر من جديد".

وتابع: "أمتلك عدة عروض مصرية وامارتية وعلى رأسها نادي الزمالك عن طريق بعض الوكلاء ولكن لم يتصل مسئول رسمي من ميت عقبة لضمي".

وتطرق لاعب الشارقة في حديثه مشددا: "مستغرب من صفقة طاهر محمد طاهر، هو لاعب كبير وله كل الإحترام ولكن هناك مواهب أفضل في قطاع الناشئين في القلعة الحمراء أتمنى أن يكون هناك اهتمام".