رياضة | نجم الأهلي: مرتضي منصور سيتراجع عن هذا القرار

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي: مرتضي منصور سيتراجع عن هذا القرار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقتربت عودة بطولة الدوري المصري هذا الموسم خلال الشهر القادم بعدما تقوم الأندية خلال الفترة الحالية بإجراء فحوصات ومسحات على اللاعبين للتأكد من سلامتهم قبل عودة التدريبات .

وكشف الإعلامي محمد فاروق، أن مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، سيتراجع عن موقفه وسيعلن موافقته على المشاركة فى بطولة الدوري العام.

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وقال فاروق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "الساعات الأخيرة الماضية شهدت تراجعا من جانب مرتضى منصور في قراره والموافقة على استكمال بطولة الدوري ولكن بشروط وضمانات معينة".

وأضاف: "تلقى رئيس الزمالك اتصالات من بعض المقربين وأقنعوه بالتراجع عن قراره وأن الأمر خاص بقرار الدولة والرغبة في استكمال النشاط من الأساس".