رياضة | بالأسماء.. 10 أندية ترفض عودة الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. 10 أندية ترفض عودة الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تم الاستقرار على عودة النشاط الرياضي في مصر أول شهر أغسطس المقبل، على أن تعود تدريبات الأندية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وشدد وزير الشباب والرياضة في اجتماعه اليوم مع اللجنة التنفيذية لوزارة الشباب والرياضة المعنية لمتابعة تنفيذ ورصد الضوابط الاحترازية والإجراءات الخاصة بعودة النشاط الرياضي، على أنه لا نية لإلغاء الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز.

الأندية الرافضة لعودة الدوري المصري الممتاز

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وعلى الرغم من ذلك هناك 10 أندية لا زالت تصر على موقفها من عدم الموافقة على عودة الدوري هذا الموسم، وهم، "الاتحاد السكندري، وادي دجلة، طنطا، المصري، الجونة، المقاصة، الزمالك، سموحة، أسوان، الإسماعيلي".

الأندية التي توافق على استئناف الدوري هذا الموسم

بينما يأتي الأهلي على رأس الأندية التي ترغب في عودة الدوري، بجانب حرس الحدود، وطلائع الجيش، ونادي مصر، والمقاولون العرب، وانبي، والإنتاج الحربي، وبيراميدز.

جدير بالذكر أن الأهلي يتواجد على قمة الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة، بفارق 18 نقطة عن غريمه التقليدي الزمالك والذي يحتل المركز الرابع، بينما يتذيل نادي مصر الترتيب برصيد 11 نقطة.