رياضة | مفاجأة.. فايلر يطرد 3 نجوم كبار من الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. فايلر يطرد 3 نجوم كبار من الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ النادي الأهلي في التخطيط إلى سوق الانتقالات الصيفية القادم الذي اقترب بشكل كبير من الانطلاق وذلك عن كريق تحديد بعض الراحلين عن الفريق واستهداف صفقات جديدة.

وكان الأهلي قد أعلن بشكل رسمي الفترة الماضية على رحيل ثلاثة من نجومه وهم شريف إكرامي وحسام عاشور وأحمد فتحي في نهاية الموسم الجاري.

كما استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء حتى الآن على رحيل ٣ لاعبين آخرين عن صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي.

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وأبلغ فايلر إدارة الأهلي أن تقوم ببيع كل من صالح جمعة وأحمد الشيخ ووليد أزارو المعار إلى نادي الاتفاق السعودي.

وأكد فايلر إلى مجلس إدارة المارد الأحمر أنه ليس في حاجة لخدمات هذا الثلاثي في الفريق بالموسم القادم ومن الأفضل بيعهم والاستفادة منهم ماديا.

وينتظر الأهلي عودة رينيه فايلر من الإجازة التي يقضيها في سويسرا ليسحم ملف الراحلين بشكل نهائي بالإضافة لملف المعارين والصفقات الجديدة وتجديد عقده.