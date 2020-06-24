رياضة | عاجل.. المقاولون العرب يحدد مبلغًا خرافيًا لبيع طاهر محمد طاهر إلى الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. المقاولون العرب يحدد مبلغًا خرافيًا لبيع طاهر محمد طاهر إلى الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الساعات الماضية كواليس مثيرة في صفقة انتقال طاهر محمد طاهر لاعب فريق المقاولون العرب إلى نادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في الموسم الجديد.

واعترف نادي المقاولون العرب بتفاوض الأهلي مع طاهر محمد طاهر جناح فريق الذئاب من أجل التعاقد معه في الميركاتو الصيفي القادم.

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وكشف مصدر موثوق بالنادي الأهلي أن المقاولون طلب الحصول على 45 مليون جنيه قيمة بيع اللاعب للفريق الأحمر في الموسم المقبل من أجل اتمام الصفقة بعد مفاوضات محمود الخطيب رئيس النادي الأحمر مع محسن صلاح رئيس المقاولون العرب.

وعلمنا أن الأهلي يرفض دفع 40 مليون جنيه في طاهر محمد طاهر كما طلب نادي المقاولون العرب ويتمسك بدفع 20 مليون وإعارة 2 لاعيبه في الموسم المقبل، وفي حال فشل المفاوضات الجارية سيتم استعارة اللاعب لمدة موسم فقط.

عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون طلب الحصول على خدمات الثلاثى أحمد ياسر ريان وناصر ماهر ولكن ناصر لديه عرض من ناسيونال ماديرا البرتغالي أو حسين السيد ضمن صفقة طاهر محمد طاهر.