رياضة | عاجل.. المقاولون العرب يحدد مبلغًا خرافيًا لبيع طاهر محمد طاهر إلى الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. المقاولون العرب يحدد مبلغًا خرافيًا لبيع طاهر محمد طاهر إلى الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شهدت الساعات الماضية كواليس مثيرة في صفقة انتقال طاهر محمد طاهر لاعب فريق المقاولون العرب إلى نادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في الموسم الجديد.
واعترف نادي المقاولون العرب بتفاوض الأهلي مع طاهر محمد طاهر جناح فريق الذئاب من أجل التعاقد معه في الميركاتو الصيفي القادم.
وكشف مصدر موثوق بالنادي الأهلي أن المقاولون طلب الحصول على 45 مليون جنيه قيمة بيع اللاعب للفريق الأحمر في الموسم المقبل من أجل اتمام الصفقة بعد مفاوضات محمود الخطيب رئيس النادي الأحمر مع محسن صلاح رئيس المقاولون العرب.
وعلمنا أن الأهلي يرفض دفع 40 مليون جنيه في طاهر محمد طاهر كما طلب نادي المقاولون العرب ويتمسك بدفع 20 مليون وإعارة 2 لاعيبه في الموسم المقبل، وفي حال فشل المفاوضات الجارية سيتم استعارة اللاعب لمدة موسم فقط.
عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون طلب الحصول على خدمات الثلاثى أحمد ياسر ريان وناصر ماهر ولكن ناصر لديه عرض من ناسيونال ماديرا البرتغالي أو حسين السيد ضمن صفقة طاهر محمد طاهر.