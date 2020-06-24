رياضة | تغطية مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو بث مباشر اليوم في الدوري الإسباني "متابعة حية"

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر تغطية مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو بث مباشر اليوم في الدوري الإسباني "متابعة حية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحرص الخليج 365 الرياضي على تقديم خدمة مميزة لعشاق الكرة الإسبانية في الوطن العربي، عن طريق عمل متابعة لحظية لأحداث مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو اليوم الثلاثاء في الجولة الـ31 لبطولة الدوري الإسباني.

وكان فريق برشلونة قد خسر صدارة الدوري الإسباني لحساب غريمه الأذلي ريال مدريد بعدما تعادل في الجولة الماضية امام إشبيلية سلبيا.

وأعلن كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة، عن تشكيل فريقه لموقعة الليلة

حراسة المرمي: تيرشتيجن

خط الدفاع: سيميدو، بيكيه، لينجليت، جوردي ألبا

خط الوسط: فيدال، بوسكيتس، آرثر ميلو

خط الهجوم: جريزمان، سواريز، ميسي

متابعة المباراة

الدقيقة الثالثة: تمريرة بينية من جوردي ألبا لاعب برشلونة بإتجاه زميله لويس سواريز المنطلق داخل منطقة جزاء أتليتك بلباو من جهة اليمين لكن الكرة كانت أقرب لأحضان الحارس أوناي سيمون.

الدقيقة السادسة: ركلة ركنية أولى لأتليتك بلباو على يمين مرمى برشلونة، نفذت بمجموعة التمريرات القصيرة أنهاها أوناي لوبيز بعرضية داخل منطقة الجزاء حيث تحولت بشكل مباشر تجاه المرمى وكادت تخدع الحارس مارك تير شتيجن لولا أن الأخيرة تمكن ببراعة من إبعاد الكرة في الوقت المناسب قبل أن تسكن شباك مرماه.

الدقيقة العاشرة: محاولات من لاعبي الفريقين لفرض السيطرة على الكرة بشكل مبكر في مناطق وسط الملعب ولكن دون خطورة.

الدقيقة 13:محاولة عن طريق ليونيل ميسي لاعب برشلونة لتسديدة كرة ساقطة بشكل خادع من على حدود منطقة الجزاء خلف الحارس أوناي سيمون المتقدم نسبيا عن مرماه إلا أن الأخير تمكن من قراءة الكرة بشكل صحيح وإنهاء الخطورة.

الدقيقة 15: ربع ساعة لعب من مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو والنتيجة التعادل السلبي بدون اهداف.

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الدقيقة 20: مهارة رائعة من ليونيل ميسي في وسط ملعب بيلباو.

الدقيقة 23: ركلة حرة مباشرة لأتليتك بلباو على يسار وسط ملعب برشلونة نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث إرتقى لها المدافع المتقدم ياري ألفاريز وحيدا برأسية قوية للغاية مرت بشكل خطير أعلى العارضة العلوية لمرمى الحارس مارك تير شتيجن.

الدقيقة 25:بوسكيتس بروح الشباب ينقذ برشلونة من هدف محقق بعد ابعاد الكرة من أمام ويليامز قبل أن يسدد في اتجاه المرمى.

الدقيقة 29: توقف المباراة من أجل التقاط الانفاس وشرب مياه.

نصف ساعة مرت من عمر اللقاء والنتيجة لاتزال تعادل سلبي بين الفريقين

الدقيقة 34: سيرجيو بوسكيتس لاعب وسط برشلونة يتلقى بطاقة صفراء.

الدقيقة 40:تسلل على لويس سواريز مهاجم برشلونة.

الدقيقة 44: تمريرات متتالية بين أقدام لاعب برشلونة بوسط ملعب أتليتك بلباو لكن دون خطورة على مرمى الحارس أوناي سيمون.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الدقيقة 52:ضغط هجومي من لاعبي برشلونة في محاولة لإحراز الهدف الأول في المباراة.

الدقيقة 54: جريزمان ينفرد بحارس بيلباو ويسدد في جسده ويمنع البرسا من التقدم

الدقيقة 59: سيطرة واضحة من لاعبي برشلونة على مجريات المباراة خلال أحداث الشوط الثاني بحثا عن أول الأهداف.

الدقيقة 64: خطأ لصالح أتليتك بلباو في وسط الملعب الدفاعي للفريق ضد ليونيل ميسي

الدقيقة 71: برشلونة يسجل الهدف الأول عن طريق راكيتيتش

الدقيقة 81:ركلة حرة مباشرة لأتليتك بلباو على يمين منطقة جزاء برشلونة، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع بسهولة شديدة إلى وسط الملعب.

الدقيقة 82: ركلة ركنية لأتليتك بلباو على يمين مرمى برشلونة، نفذها راؤول جارسيا بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع سريعا من على القائم الأول للمرمى.

الدقيقة 90: ضغط من بيلباو على برشلونة لتسجيل التعادل لكن دون خطورة

الدقيقة 95: نهاية المباراة بفوز برشلونة بهدف نظيف