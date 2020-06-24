انت الان تتابع إصابة أغويرو تشكل صداعا لغوارديولا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

إصابة أغويرو تشكل صداعا لغوارديولا

تلقى النجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو هداف فريق مانشستر سيتي عبر العصور، إصابة في الركبة، خلال مباراته أمام بيرنلي (5-0) في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي، قد تنهي موسمه.

وتعرض أغويرو لعرقلة من قبل المدافع بن ميي، في الوقت المحتسب بدلا للضائع من زمن الشوط الأول للمباراة، واحتسب الحكم، بعد اللجوء لنظام حكم الفيديو المساعد "VAR"، ضربة جزاء سجل منها النجم الجزائري رياض محرز الهدف الثالث للسيتي.

ولم يتمكن المهاجم الأرجنتيني من استكمال المباراة ليغادر الملعب ويدخل زميله البرازيلي غابرييل جيسوس بدلا منه، وهو المهاجم الوحيد الآخر في قائمة الفريق.

Advertisements

وأبدى الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، قلقه إزاء إصابة هداف الفريق عبر العصور.

وقال غوارديولا: "لا تبدو الإصابة جيدة، سنرى ما سيحدث، كان يعاني الشهر الماضي من مشكلة في الركبة، سنرى ما حدث لكن الأمور لا تبدو جيدة بالنسبة لبقية الموسم".

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري "البريميرليغ" برصيد 63 نقطة، ولكن بفارق كبير 20 نقطة خلف المتصدر ليفربول، وذلك بعد الجولة الثلاثين من الدوري.