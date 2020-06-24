الامارات | طائرة خاصة تؤكد ابتعاد كوزمين عن «الأبيض»

شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة خاصة تؤكد ابتعاد كوزمين عن «الأبيض» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة «سبورميديا» الرومانية أن نادي غيانغسو سونينغ الصيني، قرر إرسال طائرة خاصة إلى العاصمة الرومانية بوخارست، لإحضار مدرب الفريق، الروماني أولاريو كوزمين إلى الصين، بعدما نما إلى علم إدارة النادي، المفاوضات الجادة التي أجراها اتحاد الكرة الإماراتي مع «القيصر» لتولي تدريب المنتخب الوطني.

وأوضحت أن إدارة النادي الصيني بذلت كل ما في وسعها للإبقاء على كوزمين مدرباً للنادي الذي احتل المركز الرابع في لائحة ترتيب الدوري في الموسم الماضي، وطلبت منه رفض العرض المقدم له من اتحاد الكرة الإماراتي. وأشارت إلى أن إدارة غيانغسو حصلت على تصريح من السلطات الصينية لدخول كوزمين إلى الدولة. وقال كوزمين للصحيفة إنه كان من الصعب أن يصدق أن تسمح له إدارة غيانغسو بالرحيل في الوقت الحالي، مؤكداً أنه كان يتوقع بالفعل أن يعود إلى الصين وأن يستكمل عقده حتى نهايته في 2021.

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