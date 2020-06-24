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الامارات | اتحاد الكرة يفاوض سانتي دينيا ولويس دي لا فوينتي

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أحمد طارق - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن اتحاد كرة القدم دخل في مفاوضات مع كل من الإسبانيين سانتي دينيا ولويس دي لا فوينتي، لتولي تدريب منتخبي الشباب والناشئين.

وأوضحت صحيفة «بيتا نيوز» أن اتحاد الكرة الإماراتي دخل في مفاوضات مع سانتي دينيا لقيادة منتخب الشباب، بينما يسعى لتعيين لويس دي لا فوينتي مدرباً لمنتخب الناشئين.

وأشارت إلى أن سانتي يعد من أبرز المدربين في إسبانيا، إذ تولى تدريبات منتخبات المراحل السنية لـ«لاروخا» تحت 16 و17 و19 سنة، بينما يعد لويس دي لا فوينتي من المدربين الذين لديهم خبرة كبيرة مع منتخبات المراحل السنية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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