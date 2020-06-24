الامارات | لاعب ريفير بليت أوزكي هدف جديد لبني ياس

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب ريفير بليت أوزكي هدف جديد لبني ياس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة «أوليه» الأرجنتينية، أمس، أن نادي بني ياس دخل طرفاً في مساعي الحصول على خدمات لاعب فريق ريفر بليت الأرجنتيني، المعار لصفوف فريق لانوس، كارلوس أوزكي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك في خطوة من «السماوي» لتعزيز صفوفه والظهور في الموسم المقبل بشكل مختلف تحت قيادة فنية جديدة، بعد قرار الإدارة بعدم تجديد عقد المدرب الألماني ونفريد شايفر.

وقالت الصحيفة الأرجنتينية إن وكيل اللاعب يدرس حالياً عرضاً من نادي بني ياس، وإنه من المتوقع أن تكتمل الصفقة، خصوصاً أن النادي الإماراتي لديه القوة المالية التي تمكّنه من إبرام الصفقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة ريفر بليت لا ترغب في استمرار أوزكي (28 عاماً) ووضعته على قائمة الانتقالات، وأن النادي يرغب في الاستفادة مادياً من بيعه من أجل إنعاش خزينته التي تضررت بسبب فيروس «كورونا»، وأن قيمة اللاعب 2.7 مليون دولار أميركي.

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