الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بوقرة

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، في بيان صحافي، عن تعيين مدرب فريق الفجيرة السابق، الجزائري مجيد بوقرة، مدرباً لمنتخب اللاعبين المحليين، خلفاً للمدرب الفرنسي المقال لودوفيك باتيلي، وكان بوقرة أقيل من تدريب الفجيرة، في فبراير الماضي، بسبب سوء النتائج.

انتخابات

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بدأ ممثلو بعض الأندية الظهور في الفترة الأخيرة، وتسجيل حضور كثيف في اتحادات الألعاب الفردية بعد غياب طويل، تمهيداً للوجود في الجمعيات الانتخابية المقبلة.

تعاقدات

يرفض مسؤول عن ملف التعاقدات في نادٍ بدوري الخليج العربي، تأكيد أخبار التعاقدات التي يقوم بها النادي في الفترة الحالية، على الرغم من كونه طرفاً في التوقيع على العقود، بداعي السرية التامة.

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