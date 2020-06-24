شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام يفوز على وست هام بهدفين نظيفين في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز نادي توتنهام على ضيفه وست هام يونايتد بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد توتنهام في إطار الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل أهداف المباراة كل من توماس سوسيك في مرماه، في الدقيقة 64، وأضاف هاري كين الهدف الثاني في الدقيقة 82، ليحصد أبناء المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو على ثلاث نقاط هامة.

ورفع توتنهام رصيده إلى النقطة 45 محتلًا المركز السابع من ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما تجمد رصيد عند النقطة 27 في المركز السابع عشر.

ويستمر توتنهام في صراعه على احتلال مقعد مؤهل للبطولات الأوروبية، في المقابل خسر وست هام ثلاث نقاط ثمينة في صراعه على البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.