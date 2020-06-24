شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يفوز على بيلباو بهدف نظيف ويستعيد صدارة الليجا مؤقتًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تغلب نادي برشلونة على ضيفه أتلتيك بيلباو بهدف نظيف على ملعبه كامب نو في إطار الجولة 31 من الدوري الإسباني، ليستعيد صدارة المسابقة مؤقتًا بانتظار مباراة ريال مدريد وريال مايوركا.

ولم ينجح أي من الفريقين في هز الشباك خلال الشوط الأول وحتى الدقيقة 71 من الشوط الثاني ليأتي أخيرًا الحل على يد البديل الكرواتي إيفان راكيتيتش الذي نجح في تسجيل هدف اللقاء الوحيد لصالح البلوجرانا.

وبهذه النتيجة رفع برشلونة رصيده إلى 68 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن منافسه ريال مدريد صاحب الـ 65 نقطة والمقرر أن يواجه، الأربعاء، ريال مايوركا في الجولة نفسها.

في المقابل، توقف رصيد أتلتيك بيلباو عند النقطة 48 محتلًا المركز العاشر في جدول الترتيب.