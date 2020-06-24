شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض رمضان صبحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، فكرة الدخول فى مفاوضات مع رمضان صبحى، لاعب هيدريسفيلد الإنجليزى، والمعار للنادى الأهلى، أو حتى استطلاع رأى ناديه الإنجليزى حول إمكانية الاستغناء عن اللاعب.

وعرض عدد من الوسطاء اللاعب على مجلس إدارة النادى، وترددت أنباء عن دخول المسؤولين فى مفاوضات مع صانع ألعاب المنتخب الأوليمبى، لكن مرتضى منصور نفى هذا الأمر، وأكد أن الزمالك ومسؤوليه لم ولن يفاوضوا لاعبا مرتبطا بتعاقد مع أى ناد، وأنه لا يدخل فى هذه المهاترات.

وقال مرتضى منصور: «رفضنا فكرة الدخول فى مفاوضات مع رمضان صبحى، لأننا نحترم تعاقدات اللاعبين ونحترم الأندية، لسنا من نجلس مع لاعب وهو مرتبط بعقد مع ناديه لتحريضه على التمرد والانتقال لنا، وهذه الأفعال لا تصدر من مجلس إدارة محترم بحجم مجلس الزمالك».

وأضاف: «سبق أن تم عرض اللاعب علينا لكننا رفضناه من قبل، مع كامل احترامى له ولموهبته، لكننا نمتلك فى الفريق أفضل لاعبين فى مصر وإفريقيا، ولدينا من هو أفضل منه من وجهة نظرنا».

من جهة ثانية، أكد رئيس الزمالك أنه لا يجرؤ أى مسؤول فى اتحاد الكرة على معاقبة الزمالك بسبب موقفه الرافض لاستئناف الموسم الحالى، وعدم إجراء مسحات فيروس كورونا الخاصة بالإجراءات الاحترازية قبل عودة النشاط الرياضى.

وأكد منصور أن موقفه سليم 100% وأن الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» يدعم رفضه المخاطرة بأرواح لاعبيه، وأرواح عناصر البطولة بالكامل، وقال: «لن أكمل الموسم واللاعبون لن يخضعوا للمسحات، والراجل فى الجبلاية يعاقبنى».

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من ناحية أخرى، يعقد اليوم مسؤولو كرة القدم بالنادى جلسة مع باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، لحسم أسماء الصفقات المحلية، ويفاضل المجلس بين 4 لاعبين للتعاقد مع أحدهم خلال الفترة المقبلة، وهم عمر جابر، لاعب الأبيض السابق، ولاعب بيراميدز الحالى، وأحمد أيمن منصور، لاعب بيراميدز أيضا، ويأتى ثالثا حسام حسن، مهاجم فريق سموحة، وأخيرا محمد هلال، لاعب وسط فريق وادى دجلة.