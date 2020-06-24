شكرا لقرائتكم عمر ربيع ياسين: الأهلي يعرض على وليد أزارو مليون دولار سنويا لتمديد عقده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسؤولو النادي الأهلي عرضوا علي المغربي وليد آزارو مهاجم فريق الكرة الأول، مبلغ مليون دولار في الموسم الواحد من أجل تجديد عقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري في حين أن المهاجم يحصل في العقد الحالي علي 700 ألف دولار في الموسم الواحد.

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وأكد عمر ربيع ياسين في تصريحات تلفزيونية "، أن مسؤولو النادي الأهلي يسعوا لتجديد عقد المهاجم من أجل النجاح في تسويقه بمقابل مادي كبير، في ظل ضعف العروض التي وصلت للاعب من الناحية المالية، بسبب انتهاء عقده بنهاية الموسم المقبل، واحقيته في التوقيع لاي ناد في يناير المقبل دون الحصول علي موافقة مسؤولي ناديه.

وأضاف عمر ربيع ياسين، أن المدير الفني السويسري رينيه فايلر رفض عودة آزارو مرة أخري في ظل وجود اختلاف بين أسلوب لعبه والطريقة التي يتبعها المدرب السويسري.