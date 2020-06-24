شكرا لقرائتكم إذاعة مران الأهلي الأول بعد كورونا على قناة النادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقرت قناة النادي الأهلي على إذاعة المران الأول للفريق الأحمر بعد العودة لاستئناف التدريبات الجماعية، على الهواء مباشرة في الثامنة صباح الغد من ملعب التتش.

وقررت قناة الأهلي نقل التدريب الأول بعد غياب دام 102 يوما ، لاسيما بعد فترة طويلة ابتعد فيها الفريق الأحمر عن خوض تدريبات أو منافسات رسمية.

على جانب آخر، كشف محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب ملتزم بقرارات مجلس الوزراء ووزارة الرياضة، الخاصة بعودة النشاط الرياضي في الموعد المحدد.

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وأضاف في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة على فضائية أون تايم سبورت 2، مع الإعلامي غبراهيم فايق، اليوم الثلاثاء، أن الجميع في انتظار العودة، وكذلك الأهلي وضع خطة للعودة بشكل تدريجي ، مشددا على ضروروة تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية بكل صرامة.

وتابع، أن فريق الكرة بالأهلي سيستأنف تدريباته غدا الأربعاء في مقر النادي لكن دون السماح بتواجد وسائل الإعلام.

وأوضح أن المران الأول للاعبي الأهلي بعد العودة سيكون مغلق أمام وسائل الاعلام حفاظا على اللاعبين.