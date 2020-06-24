شكرا لقرائتكم المستشار نادر سعد: عودة الموسم الحالي لكرة القدم قرار دولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء استكمال الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري، وأضاف نادر سعد في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملعب أون" مع الإعلامي أحمد شوبير عبر قناة "أون تايم سبورت" الفضائية أن الدكتور مصطفى مدبولي أعلن عودة النشاط الرياضي وجميع المسابقات من الموسم الجاري وليس النسخة المقبلة وذلك بشرط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي تتطلبها العودة وفقاً للخطة التي أعدتها وزارة الرياضة.

أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء: "عودة الأعضاء للأندية لن يكون مشروطاً عدا صالات الجيم والمطاعم والتي تطبق الشروط مثلما يحدث في الخارج بما يعني أن الأعضاء سيستطيعون دخول الأندية بالشكل الكامل الا ان الأماكن المغلقة مثل صالات الألعاب البدنية أو المطاعم لا يمكن استقبال الأعداد بنفس القوة التي كانت في السابق".

وتابع أنه من الصعب تحديد نسبة دخول أعضاء النادي بنسبة 25% من أعضاء الأندية لأنها تستقبل يومياً آلاف المواطنين ولا يمكن تحديد نسبة بعينها من الحضور.

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وأردف نادر سعد أن قرار إيقاف النشاط الرياضي كان من الدولة والعودة أيضًا جاء بقرار الدولة وبالتالي لا يجوز لأحد التعقيب على القرار.

وأشار نادر سعد أن الملاعب الخاصة هي الأخرى سيتم افتتاحها لكنها يتطبق كافة الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها وزارة الرياضة.