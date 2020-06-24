شكرا لقرائتكم رامي سعيد: أحمد فتحي مش باك رايت وينقصه جودة العرضيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد رامي سعيد، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقا، أحمد فتحي الظهير الأيمن للأهلي والمنتقل إلى بيراميدز بداية الموسم المقبل، وقال رامي سعيد في تصريحات تلفزيونية : "أحمد فتحي مش باك رايت أصلا وهو مدافع جيد او وسط لاعب".

وأضاف: "أحمد فتحي لاعب جيد وكبير ولديه خبرات عالية ولكن هو بنقصه فنيات الباك رايت وهي جودة العرضيات"، قائلا: " كشفت إجراءات المسحة الطبية الأولى للاعبين والجهاز الفني والإداري وجميع العاملين بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن نوايا إدارة النادي تجاه الثلاثي احمد فتحي وشريف اكرامي وحسام عاشور لاعبو الفريق الذين انتهت علاقتهم رسميا بالنادي بنهاية الموسم الجاري.

إدارة الأهلي أبلغت شريف إكرامي وأحمد فتحي بموعد اجراء المسحة مع زملاءهم لاعبي الفريق والتي أقيمت اليوم وخضع الثنائي بالفعل لإجراءات المسحة الطبية، مما يؤكد ان الثنائي مستمران مع الأهلي لاستكمال الموسم الحالي في حالة عودته رسميا، وسينضمان لفريق بيراميدز الذي اعلن التعاقد معهما بداية من الموسم المقبل.

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في المقابل فان إدارة الأهلي تجاهلت حسام عاشور كابتن الفريق والذي تم الاستغناء عنه مؤخرا في اجراء المسحة علي لاعبي الفريق بعدما ظهر اللاعب يستمتع بوقته على "يخت" فى أحد البحار، ولم يحضر عاشور لمقر النادى الأهلى صباح اليوم، للخضوع للفحوصات، نظرًا لعدم إبلاغه ضمن مجموعة اللاعبين الذين حضروا للخضوع لتلك التحاليل.

وظهر حسام الذى تقرر رحيله من النادى بنهاية الموسم الجارى بعدما رفض النادى الأحمر تجديد عقده، بـ"نيو لوك" بعد أزمته الأخيرة مع مسئولو القلعة الحمراء، حيث قام اللاعب بإطلاق لحيته.