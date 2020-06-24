شكرا لقرائتكم حسام عاشور يقترب من الإنضمام لأحد أندية الدوري السعودي خلال أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أقترب حسام عاشور قائد النادي الأهلي من الإنضمام لأحد أندية الدوري السعودي خلال الأيام المقبلة للتدريب معه تمهيداً لقيده خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، عقب انتهاء علاقته بالفريق الأحمر رسمياً، ورفض حسام عاشور فكرة الانتقال للزمالك بعد تلقيه عرضاً من أحد وكلاء اللاعبين للعب للفريق الأبيض إلا أنه رفض الامر للحفاظ على علاقته بجماهير الأهلي.

وفضل حسام عاشور الانتقال لأحد أندية الدوري السعودي عن الاحتراف في الدوري البرتغالي، بعد تلقيه عرضين خلال الفترة الماضية بعد إعلانه العودة من جديد وعدم الاعتزال عقب الرحيل عن الأهلي بنهاية الموسم الجاري، وتلقى حسام عاشور عدداً من العروض المحلية إلا أن القائد التاريخي للأهلي يرفض اللعب لأي نادي في مصر لإنهاء مسيرته الكروية دون ارتداء سوى القميص الأحمر، واعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي ما جاء في مذكرة لجنة التخطيط للكرة بإلغاء توصياتها السابقة بمنح العديد من الاستثناءات للاعب حسام عاشور بعد اعتزاله، والتمنيات فقط له بكل التوفيق في خطوته المقبلة، وذلك بعد هجومه على النادي مؤخراً.