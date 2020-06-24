شكرا لقرائتكم فاروق جعفر: أؤيد وجود رابطة الأندية المحترفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أيد فاروق جعفر، نجم ومدرب نادى الزمالك السابق، وجود رابطة الأندية المحترفة لتعويض خلل اللجنة الخماسية، مؤكدا أن لجنة الأندية في مصر ستكون أقوي من اللجنة الخماسية واتحاد الكرة وستحسم الأمور.

وأضاف جعفر في تصريحات لبرنامج زملكاوي، على قناة الزمالك، أن التوقيت غير مناسب من وجهة نظري الدوري لعودة الدوري العام، مضيفا أن الاعداد البدني لا يقل عن 3 أسابيع فى كل الأحوال

وواصل جعفر قائلا إن الاعداد البدني 3 أسابيع على الأقل الأساس المبني عليه كل شيء فنيا وبدنيا وعدم الإصابات ، مضيفا عملت مدير فني 500 مباراة واللاعب المصري ليس لديه ثقافة الاستعداد الجيد للمسابقات.

وتابع جعفر قائلا إن شخصية الزمالك تغيرت كثيرا للأقوى إعلاميا ورياضيا

وكشف فاروق جعفر نجم نادي الزمالك السابق، أن قناة الزمالك صنعت أنياب للنادي، معتبرا أنها أكبر انجاز لمرتضى منصور رئيس مجلس ادارة النادي في مسيرته الرياضية.