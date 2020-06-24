شكرا لقرائتكم فاروق جعفر: أؤيد وجود رابطة الأندية المحترفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أيد فاروق جعفر، نجم ومدرب نادى الزمالك السابق، وجود رابطة الأندية المحترفة لتعويض خلل اللجنة الخماسية، مؤكدا أن لجنة الأندية في مصر ستكون أقوي من اللجنة الخماسية واتحاد الكرة وستحسم الأمور.
وأضاف جعفر في تصريحات لبرنامج زملكاوي، على قناة الزمالك، أن التوقيت غير مناسب من وجهة نظري الدوري لعودة الدوري العام، مضيفا أن الاعداد البدني لا يقل عن 3 أسابيع فى كل الأحوال
وواصل جعفر قائلا إن الاعداد البدني 3 أسابيع على الأقل الأساس المبني عليه كل شيء فنيا وبدنيا وعدم الإصابات ، مضيفا عملت مدير فني 500 مباراة واللاعب المصري ليس لديه ثقافة الاستعداد الجيد للمسابقات.
وتابع جعفر قائلا إن شخصية الزمالك تغيرت كثيرا للأقوى إعلاميا ورياضيا
وكشف فاروق جعفر نجم نادي الزمالك السابق، أن قناة الزمالك صنعت أنياب للنادي، معتبرا أنها أكبر انجاز لمرتضى منصور رئيس مجلس ادارة النادي في مسيرته الرياضية.
وأضاف ، أن مرتضى منصور حدوتة جميلة هتفضل على مر العصور، ووجه جعفر الشكر لإعلام المصريين على تبني قناة النادي التى جعلت للجماهير البيضاء صوت على الساحة الرياضية.
وطالب مسئولو القلعة البيضاء الاتحاد المصري بإلغاء بطولة الدوري المصري هذا الموسم و الانتظار حتى تستقر الأمور بشأن إنتشار فيروس كورونا.
كما اقترح نادي الزمالك فكرة لعب بطولة كأس مصر هذا الموسم بشكل طبيعي بدلا من الدوري كتجربة فقط نظرا لقلة عدد مباريات البطولة عن مسابقة الدوري.
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