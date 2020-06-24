شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: لم نتلقى أي خطاب من الأندية يفيد بالاعتراض على استئناف الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأضاف نائب رئيس الجبلاية في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة على فضائية أون تايم سبورت 2، مع الإعلامي غبراهيم فايق، اليوم الثلاثاء، أن كرة القدم تختلف عن أى ألعاب أخرى وكل اتحاد سيد قراره، وأن اللجنة الخماسية قررت عودة استئناف المسابقة.

وأشار إلى أنه تم وضع سيناريو لإستئناف مسابقة الدورى من حيث تحديد البداية والنهاية وكيف سيتم التعامع فى المباريات المتبقية خلال الفترة المقبلة، ومن المنتظر أن يت عرضه على المديرين الفنيين لفريق الدورى الممتاز خلال الاجتماع الذى سيعقد غدًا الأربعاء فى مقر الجبلاية لمناقشة هذا السيناريو.

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وأجرى أعضاء اللجنة الخماسية اتصالات بمسئولى استاد القاهرة الدولى، للاستفسار عن جاهزية أرضية الملعب من أجل استقبال مباريات بطولة الدورى لهذا الموسم، على بداية شهر أغسطس المقبل، وأكد مسئولو هيئة استاد القاهرة الدولى علي جاهزية أرضية الملعب منتصف يوليو المقبل، حيث جار الانتهاء من صيانة الملعب وزراعة البذور الصيفية ليصبح الاستاد جاهزاً لاستضافة المباريات بشكل طبيبعى.

واستغل المسئولون فترة توقف النشاط الرياضى بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد منذ شهر مارس الماضي لإجراء بعض التطويرات وأعمال الصيانة وزراعة البذور الصيفية لأرضية الملعب، والتى بدأت فى الطرح خلال الفترة الحالية.