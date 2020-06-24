شكرا لقرائتكم محمد فاروق: جلسة بين الخطيب ورمضان صبحي غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقال فاروق فى تصريحات تليفزيونية: "الخطيب سيعقد جلسة مع رمضان صبحي غدا من أجل حسم موضوع التعاقد معه بشكل نهائي من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي". وأضاف: "الخطيب يسعي لحسم الأمر بشكل نهائي سواء الحصول على خدمات رمضان أو عودته إلى الدوري الإنجليزي مرة أخري".

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