شكرا لقرائتكم مرجان: جميع عينات لاعبي الأهلي في المسحة الأولى جاءت سلبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي، إن دور النادي الاهلي هو دعم مؤسسات لإعادة النشاط الرياضي، وأضاف في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة على فضائية أون تايم سبورت 2، مع الإعلامي غبراهيم فايق، اليوم الثلاثاء: "لابد من التكاتف والالتزام بالاجراءات الاحترازية للانتصار على الوباء". وأعلن المدير التنفيذي للأهلي أن جميع عينات لاعبي الأهلي في المسحة الأولى جاءت سلبية. Advertisements وأوضح: "عودة المسابقات الرياضية قرار دولة، ويأتي في مقدمتها دوري كرة القدم المصري، دعوني أقولها بعبارات واضحة: عودة الدوري المصري قرار دولة، والدولة قررت عودة النشاط".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مرجان: جميع عينات لاعبي الأهلي في المسحة الأولى جاءت سلبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.