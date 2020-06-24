شكرا لقرائتكم المقاولون: هناك اهتمام بـ"طاهر" داخل وخارج مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال المشرف العام لفريق المقاولون فى تصريحات تليفزيونية: "هناك اهتمام من جانب أكثر من نادي داخل وخارج مصر بخدمات طاهر، ولكن لم يتم حسم انتقال اللاعب للنادي الأهلي حتى الآن".

وأضاف: "لأولوية في بيع طاهر ستكون للإحتراف الخارجي، ثم لمن يقدر اللاعب وفقاً للقيمة التي حددناها وهي 40 مليون جنيه، والأهلي لم يرد علينا بشأن اللاعبين الذى طلبناهم فى الصفقة التبادلية".