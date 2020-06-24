شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: قرار استئناف الدوري نهائي ولا رجعة فيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بادارة اتحاد الكرة، أن خطاب فيفا الذي وصل اللجنة الخماسية أكد ان الحكومات هي صاحبة حق تقرير مصير المسابقات، وأضاف جمال محمد علي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة على فضائية أون تايم سبورت 2، مع الإعلامي إبراهيم فايق، اليوم الثلاثاء: "قرار استكمال الدوري نهائي ولا رجعة فيه، واتحاد الكرة هو من يتحمل تكاليف مسحات الأندية.

وتابع نائب رئيس الجبلاية أن اجتماع المديرين الفنيين غدا سيكون مع محمود سعد واللجنة الكبية وادارة المسابقات، موضحا أن الاجتماع مع المديرين الفنيين غدا لن يغير من قرار استئناف الدوري.

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وأوضح: "عودة المسابقات الرياضية قرار دولة، ويأتي في مقدمتها دوري كرة القدم المصري، دعوني أقولها بعبارات واضحة: عودة الدوري المصري قرار دولة، والدولة قررت عودة النشاط".