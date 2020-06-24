شكرا لقرائتكم محمد سلطان: عينات 5 أندية في الدوري جاءت سلبية وننتظر نتيجة الباقي اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة أن هناك 3 أندية بالدوري المصري الممتاز أجريت المسحة الطبية اليوم الثلاثاء، وأضاف محمد سلطان في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملعب أون" مع الإعلامي أحمد شوبير عبر قناة "أون تايم سبورت": بالأمس أنهينا التحاليل الخاصة في 10 اندية تم الإعلان عن 5 منها وجاءت جميعها سلبية بينما ننتظر نتيجة الخمسة الآخرين من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجتهم خلال ساعات.

أوضح محمد سلطان، أن ناديين قاما بإجراء المسحة بواسطتهما قبل انطلاق المسح الذي يشرف عليه اتحاد الكرة وهما بيراميدز والجونة.

وقال رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة أن نادي الزمالك لم يبلغه حتى الآن بشكل نهائي ورسمي بموعد خضوع فريقه للمسحة التي يتطلب اجراءها قبل العودة للتدريبات الجماعية.

وأكد أحمد شوبير خلال المكالمة أن الزمالك سيقوم بالمسحة الطبية بعد غداً الخميس إلا أن الأمر حتى الآن لم يصل لرئيس اللجنة الطبية حتى الآن.

وقال محمد سلطان أن هناك حالة من التفاؤل لعودة النشاط الكروي بعد قرار مجلس الوزراء اليوم.

وأكد المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء استكمال الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري.

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وأضاف نادر سعد أن الدكتور مصطفى مدبولي أعلن عودة النشاط الرياضي وجميع المسابقات من الموسم الجاري وليس النسخة المقبلة وذلك بشرط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي تتطلبها العودة وفقاً للخطة التي أعدتها وزارة الرياضة.

أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء: "عودة الأعضاء للأندية لن يكون مشروطاً عدا صالات الجيم والمطاعم والتي تطبق الشروط مثلما يحدث في الخارج بما يعني أن الأعضاء سيستطيعون دخول الأندية بالشكل الكامل الا ان الأماكن المغلقة مثل صالات الألعاب البدنية أو المطاعم لا يمكن استقبال الأعداد بنفس القوة التي كانت في السابق".

وتابع أنه من الصعب تحديد نسبة دخول أعضاء النادي بنسبة 25% من أعضاء الأندية لأنها تستقبل يومياً آلاف المواطنين ولا يمكن تحديد نسبة بعينها من الحضور.

وأردف نادر سعد أن قرار إيقاف النشاط الرياضي كان من الدولة والعودة أيضًا جاء بقرار الدولة وبالتالي لا يجوز لأحد التعقيب على القرار.

وأشار نادر سعد أن الملاعب الخاصة هي الأخرى سيتم افتتاحها لكنها يتطبق كافة الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها وزارة الرياضة.