شكرا لقرائتكم جوزيه جوميز: اعتذرت عن تدريب الأهلي لهذه الأسباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف جوزيه جوميز المدير الفني لفريق ماريتيمو البرتغالي، عن أنه كان لديه مشكلة عائلية قهرية لوالده ولذلك اعتذر عن تدريب الأهلي، قائلا: "كنت أتمني التدريب في مصر لأنها دولة تعشق كرة القدم"، وأضاف جوميز في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة على فضائية أون تايم سبورت 2، مع الإعلامي غبراهيم فايق، اليوم الثلاثاء: "مانويل جوزيه أفضل مدير فني برتغالي عمل في مصر بالبطولات التى حققها"
وقال جوميز: "محمد عبد الشافي من أفضل اللاعبين المحترفين الذين عملت معهم، أما عصام الحضري فكان مثالا يحتذي به في السعودية خلال فترتي بالتعاون
واختتم جوميز: "أتمني ضم مصطفي فتحي لماريتيمو البرتغالي لأنه لاعب كبير".
وأوضح: "عودة المسابقات الرياضية قرار دولة، ويأتي في مقدمتها دوري كرة القدم المصري، دعوني أقولها بعبارات واضحة: عودة الدوري المصري قرار دولة، والدولة قررت عودة النشاط".
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