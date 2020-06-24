شكرا لقرائتكم عضو المصري: تتويج الأهلي باللقب هو السبب الحقيقي في عودة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، أن تتويج الأهلي باللقب هو السبب الحقيقي في عودة الدوري العام للموسم الجاري.

وأضاف عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي في مداخلة هاتفية لبرنامج زملكاوي، على قناة الزمالك، "نحن موافقون على منح الأهلي الدرع دون استكمال المسابقة".

وواصل هاشم حديثه متسائلا من يتحمل التكاليف المادية الضخمة هل اتحاد الكرة هو الذي سيدفع ايجار الملاعب والفنادق وتكليفات تطبيق الإجراءات التباعد الاجتماعي والاحترازي معتبرا ان سلامة وصحة اللاعبين والرياضين أهم من عودة النشاط في مصر.

أكد طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، أن استاد بورسعيد الحالي مدفون فيه بعض من شهداء حرب العدوان الثلاثي 1956 ، مشيراً إلي أن استاد النادي تم الانتهاء من انشاءه في عام 1954 ثم حدثت حرب العدوان الثلاثي علي مدينة بورسعيد ، وسقط شهداء كثيرون وقتها ولم يجدوا مكان يستوعب الشهداء سوي الاستاد حيث قاموا بدفن شهداء الحرب فيه ، ولم يكن الاستاد استضاف أي مباراة وقتها .

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وأضاف طارق هاشم في تصريحات برنامج زملكاوي خلال احتفالية قناة الزمالك بمئوية نادي المصري البورسعيدي ، أنه يوجه الشكر إلي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإهتمامه بمدينة بورسعيد و بناء قرية أوليمبية خلال الفترة المقبلة ، مشيراً إلي أن الدولة تهتم أيضاً بتطوير استاد بورسعيد الحالي .

وقال طارق هاشم ، أن النادي المصري استمد اسمه من أغنية “قوم يا مصري” الوطنية الشهيرة لفنان الشعب سيد درويش، حيث كان نادي المصري هو أول نادي مصري ببورسعيد يجمع المصريين في مواجهة الأندية الأجنبية وهو ما مثل شكلًا جديدًا من أشكال المقاومة للوجود الأجنبي وتأكيدًا للهوية الوطنية في جميع الميادين بما في ذلك الرياضة وكرة القدم خصوصًا.