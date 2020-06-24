شكرا لقرائتكم لاعب الأهلي الهارب: الزمالك يفاوضني والقلعة الحمراء مليئة بمواهب أفضل من طاهر طاهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عمرو رضا، مهاجم نادي الشارقة الإماراتي، والأهلي سابقا، كواليس رحيله عن النادي الأهلي، بعدما تم فسخ عقده من قبل الأهلي وسفره إلى الإمارات، وقال عمرو رضا في تصريحات تلفزيونية : "رحلت عن الأهلي بسبب عدم تقديري ولكن أتمنى العودة للعب في مصر من جديد"

وتابع: "أمتلك عدة عروض مصرية وامارتية وعلى رأسها نادي الزمالك عن طريق بعض الوكلاء ولكن لم يتصل مسئول رسمي من ميت عقبة لضمي".

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وتطرق لاعب الشارقة في حديثه: "مستغرب من صفقة طاهر محمد طاهر، هو لاعب كبير وله كل الإحترام ولكن هناك مواهب أفضل في قطاع الناشئين في القلعة الحمراء أتمنى أن يكون هناك اهتمام.