شكرا لقرائتكم الأهلي: مران الفريق غدا مغلق أمام الإعلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب ملتزم بقرارات مجلس الوزراء ووزارة الرياضة، الخاصة بعودة النشاط الرياضي في الموعد المحدد.
وأضاف في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة على فضائية أون تايم سبورت 2، مع الإعلامي غبراهيم فايق، اليوم الثلاثاء، أن الجميع في انتظار العودة، وكذلك الأهلي وضع خطة للعودة بشكل تدريجي ، مشددا على ضروروة تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية بكل صرامة.
وتابع، أن فريق الكرة بالأهلي سيستأنف تدريباته غدا الأربعاء في مقر النادي لكن دون السماح بتواجد وسائل الإعلام.
وأوضح أن المران الأول للاعبي الأهلي بعد العودة سيكون مغلق أمام وسائل الاعلام حفاظا على اللاعبين.
وأتم:" نحاول الحفاظ على سلامة الجميع، ولذلك لن نسمح بحضور غير فريق الكرة مع التشديد على ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية".
وأوضح: "عودة المسابقات الرياضية قرار دولة، ويأتي في مقدمتها دوري كرة القدم المصري، دعوني أقولها بعبارات واضحة: عودة الدوري المصري قرار دولة، والدولة قررت عودة النشاط".
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