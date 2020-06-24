يوفنتوس يستعيد بريقه في بطولته المفضلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استعاد يوفنتوس بريقه بتحقيقه فوزاً هاماً على مضيفه بولونيا 2-صفر، ضمن المرحلة الثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، أولى المراحل الكاملة منذ استئناف النشاط الكروي في البلاد.

وسجّل البرتغالي كريستيانو رونالدو (23 من ركلة جزاء)، والأرجنتيني باولو ديبالا (36) هدفي اللقاء الذي أقيم على ملعب «ريناتو دال ارا».

وكان حامل لقب الدوري المحلي في المواسم الثمانية الماضية، خسر نهائي مسابقة الكأس بركلات الترجيح أمام نابولي 2-4، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، علماً بأن مباراته في إياب نصف النهائي أمام ميلان انتهت أيضاً بدون أهداف. وهو الفوز الرابع في آخر خمس مباريات ليوفنتوس في الدوري، وبه ضمن محافظته على صدارته ل«سيري أ» بعد أن رفع رصيده إلى 66 نقطة، بفارق أربع نقاط عن لاتسيو الثاني الذي يواجه مساء اليوم الأربعاء أتالانتا الخصم الصعب صاحب المركز الرابع، فيما توقف رصيد بولونيا عند 34 نقطة في المركز العاشر.

وأكد يوفنتوس أنه يلعب بشكل مغاير في الدوري الذي يعد بطولته المفضلة ويسير على منصة تتويجه منذ 8 سنوات، ويتطلع للقب تاسع توالياً.

افتتح فريق «السيدة العجوز» التسجيل من ركلة جزاء انبرى لها رونالدو بنجاح (23)، وهو الهدف الثاني والعشرون لرونالدو في البطولة، معوضاً إهداره ركلة جزاء أمام ميلان في إياب نصف نهائي الكأس وظهوره المتواضع في نهائي المسابقة ضد نابولي الأربعاء الماضي، معززاً مركزه الثاني على لائحة هدافي الدوري خلف تشيرو إيموبيلي هداف لاتسيو برصيد 27 هدفا، كما أصبح رونالدو أكثر برتغالي تسجيلاً للأهداف في تاريخ «الكالتشيو» برصيد 43 هدفا.

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وضاعف ديبالا النتيجة ليوفنتوس من تسديدة رائعة بيسراه بعيداً عن متناول الحارس البولندي لوكاس سكوروبسكي (36)، بعد تمريرة بالكعب من فيديريكو بيرنارديسكي.

واستهل ميلان أيضاً عودته لمنافسات الدوري، بفوز كبير على مضيفه ليتشي 4-1 على ملعب «فيا ديل ماري»، وسجّل ماركو مانكوسو (54 من ركلة جزاء) لليتشي، والإسباني سامو كاستيليخو (26) و جاكومو بونافنتورا (55) والكرواتي أنتي ريبيتش (57) والبرتغالي رافايل لياو (72) لميلان.

وعقد فيورنتينا مهمة ضيفه بريشيا متذيل لائحة الترتيب بعد تعادلهما 1-1 على ملعب أرتيمو فرانكي.

وشهدت المباراة عودة النجم الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري بعد ما يقرب من سبعة أشهر من الابتعاد عن الملاعب بسبب إصابة في الكاحل.

ورفع فيورنتينا رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث عشر، وبريشيا إلى 17 نقطة في المركز العشرين الأخير ليقترب أكثر من الهبوط إلى الدرجة الثانية.