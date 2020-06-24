عيسى هلال: الإمارات مؤهلة لاستضافة أكبر الأحداث

افتتح عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، الاثنين، ورشة «كرة قدم الصالات في الوطن العربي»، وأعرب عن ترحيبه بالمشاركين من مختلف الدول العربية، وأشاد بجهود اللجنة التنفيذية برئاسة عبدالملك جاني في العمل على الارتقاء باللعبة على مستوى الدولة والمنطقة العربية بصفة عامة.

توجه الحزامي بالشكر لجميع المشاركين بعد أن نقل لهم تحيات الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وأشاد أيضاً باهتمام ممثلي الدول العربية؛ من خلال العدد الكبير المشارك من المحاضرين والمختصين في إدارة اللعبة تنفيذياً وفنياً، مرحباً بهم في منبر الإمارات التطويري الذي يستمر ويتواصل عبر ورش عمل رقمية تتواصل لمدة شهرين، مؤكداً أن الإمارات تمتلك بيئة رقمية تؤهلها لاستضافة وتنظيم أكبر الأحداث والورش والمؤتمرات والندوات الرياضية.

ورحب عبدالملك جاني رئيس لجنة كرة الصالات في الإمارات بجميع المشاركين، وتمنى لهم تحقيق أكبر المكاسب من الدورة، وأدار الجلسة خميس الشامسي نائب رئيس اللجنة الذي أعلن عن الورشة الثانية الاثنين القادم بعنوان «التحكيم»، ويتحدث فيها بيدرو غالان رئيس لجنة تحكيم كرة الصالات في الاتحاد الدولي لكرة القدم، بحضور عمران عبدالله النعيمي الأمين العام للجنة ومشرف عام المسابقات إلى جانب عدد كبير من المختصين في اللعبة من جميع دول الوطن العربي.

وقدم المحاضر الكويتي حمد العثمان المحاضرة الأولى، وكانت بعنوان: «معايير اختيار لاعب كرة الصالات للبداية من المراحل السنية» ولخصها في 9 عناصر أساسية وهي: السرعة في الحركة؛ وردة الفعل؛ واتخاذ القرار؛ والتنفيذي؛ والتحول السريع من الدفاع إلى الهجوم وعكسه؛ والسرعات الطويلة؛ والسرعات الصغيرة؛ وتناول أيضاً بالشرح ردة الفعل في اتخاذ القرار والسرعة الذهنية والحركية مع اتخاذ القرار الحاسم، وقال: كرة الصالات لعبة استغلال الأخطاء، ويجب على كل طرف التركيز على استغلال أخطاء الطرف الثاني، ونوه بضرورة معايير المهارات الأساسية؛ وهي: التمرير والاستلام والتسلم والتسديد والجري بالكرة، وأشار إلى أهمية الروح العالية والمثابرة وعدم اليأس واللعب بأعلى درجات الروح القتالية حتى آخر ثانية؛ لأن النتيجة يمكن أن تنقلب في آخر دقيقتين أو ثلاث دقائق حتى ولو كنت خاسراً بثلاثية أو رباعية.