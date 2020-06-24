شكرا لقرائتكم خبر عن شكوى ضد إلغاء الدوري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنظر لجنة الانضباط في اتحاد الكرة الساعة الرابعة والنصف من عصر اليوم شكوى نادي شباب الأهلي ضد قرارات الرابطة الخاصة بإلغاء الدوري وعدم تتويجه بطلاً للمسابقة. ويعتبر شباب الأهلي أنه كان أحق بالتتويج ولاسيما أنه يتصدر الترتيب بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه، قبل 7 مراحل من الختام، كما أن قرار الإلغاء شابه العديد من الأخطاء القانونية.

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