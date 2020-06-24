الحمرية يضم البرازيلي سانتياجو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

تعاقد نادي الحمرية مع المهاجم البرازيلي رافائيل سانتياجو لاعب دبا الحصن السابق، فيما ينتظر أن يتعاقد مع صانع ألعاب برازيلي خلال الأيام المقبلة ليكمل بذلك عقد الأجانب. وخاض سانتياجو تجربة ناجحة مع الحصن الموسم الماضي وسجل معه ستة أهداف.

وعلى صعيد اللاعبين المواطنين قال النادي إنه اكتفى بالعناصر التي أتم التعاقد معهم ولن يضيف لاعباً جديداً إلا في حال طلب المدرب بعد العودة من المعسكر، وكان «العنابي» تعاقد مع ماهر جاسم ومحمود حسن وعلي درويش والزيمبابوي تافازوا كما جدد لفيصل خليل ويوسف شاه وأحمد الشاجي.