شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة مستقبل كرة القدم بعد «كورونا» اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينظم اتحاد الإمارات لكرة القدم بالشراكة مع رابطة المحترفين الإماراتية، و(ISC)، اليوم الأربعاء، مؤتمراً رياضياً دولياً «عن بُعد»، تحت عنوان: «كوفيد-19 وكرة القدم - كيف تَغيّرَ شكل المستقبل؟».
والمؤتمر هو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، تشارك فيه نخبة من الشخصيات الرياضية المحلية، والعالمية، يتقدمها الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، والشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إلى جانب عدد من الخبراء العالميين الذين سيتحدثون عن مستقبل كرة القدم، ما بعد جائحة كورونا.
وينطلق برنامج المؤتمر في الثانية ظهراً بتوقيت الإمارات متضمناً كلمة لنايجل فليتشر، المدير التنفيذي ل(ISC)، ثم كلمة الافتتاح التي سيلقيها الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، وكلمة للشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
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