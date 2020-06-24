قانوني: الانضباط خالفت سرية المعلومات في شكوى شباب الأهلي ضد الرابطة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: معن خليل



تنظر لجنة الانضباط في اتحاد الكرة الساعة الرابعة والنصف من عصر الأربعاء في شكوى نادي شباب الأهلي ضد قرارات الرابطة الخاصة بإلغاء الدوري، وعدم تتويجه بطلاً للمسابقة.

ويعد شباب الأهلي أنه كان أحق بالتتويج، ولاسيما أنه يتصدر الترتيب بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه، قبل 7 مراحل من الختام، كما أن قرار الإلغاء شابه العديد من الأخطاء القانونية.

على خط آخر، قال قانوني متابع للشأن الكروي لـ«الخليج الرياضي» إن لجنة الانضباط خالفت المادة (8) من لائحتها؛ حيث لم تلتزم بسرية المعلومات، بعدما قام المستشار حمدان الزيودي، المتحدث الرسمي ونائب رئيس اللجنه، بالإعلان عن تفاصيل شكوى شباب الأهلي والطلبات المقدمة عبر تصريحات صحفية عدة، مما يجرد اللجنة من صلاحيتها في النظر في الشكوى.

وتنص المادة (8) على أن يلتزم أعضاء اللجنة بسرية المعلومات المتعلقة بالقضية المطروحة والمداولات والوثائق.

كما ذكر القانوني أن حمدان الزيودي سبق وأن أفصح عن رأيه في القضية بتأييد قرارات رابطة دوري المحترفين من خلال الإعلام أيضاً، وهذا يستوجب عدم حضور الزيودي الجلسات الخاصة بالشكوى، لاسيما أن المادة (9) تحدد الحالات التي يجب على أعضاء اللجنة عدم المشاركة في الاجتماعات بقضية تمس حيادهم؛ ومن بينها في الفقرة (ج): إذا سبق له التعامل مع الموضوع أو أبدى رأياً فيه، وفي الفقرة (هـ): يمتنع أعضاء اللجنة عن الإفصاح عن رأيهم بصراحة أو ضمناً في المسألة المنظورة أمامهم وقبل صدور أي قرار نهائي من قبل اللجنة.