إسبانيا الملاذ الأخير لأجويرو لانقاذ ركبته وموسمه



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيسافر الأرجنتيني سيرخيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي إلى إسبانيا لاجراء المزيد من الاختبارات على ركبته اليسرى والتي تهدد نهاية موسمه، بعد تعرضه لاصابة يوم أمس الاثنين خلال الفوز الكبير على بيرنلي 5-صفر في الدوي الممتاز لكرة القدم.

وتفاقمت مشكلة أجويرو مع ركبته التي عانى من آلامها لأكثر من شهر، بعد تدخل من قائد بيرنلي بن مي في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، ما أسفر عن احتساب ركلة جزاء لسيتي انبرى لها الجزائري رياض محرز بنجاح.

واستبدل المدرب الإسباني بيب جوارديولا الأرجنتيني بالبرازيلي جابريال جيزوس. وشوهد الهداف المخضرم يمسك بركبته اليسرى، قبل الخطأ وبعده.

وأبدى جوارديولا تخوّفه من إمكانية انتهاء موسم أجويرو،وقال عقب المباراة الثانية لفريقه بعد العودة من توقف لقرابة ثلاثة أشهر نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد، إن "إصابة أجويرو لا تبدو جيدة، شعر بشيء ما في ركبته والوضع في الوقت الحالي لا يطمئن".

وفي مؤشر على خطورة اصابة مهاجم أتلتيكو مدريد السابق، كشف سيتي انه سيرسل لاعبه البالغ 32 عاما لعيادة الطبيب الشهير رامون كوغات في برشلونة.

وأوضح في بيان "تعرض سيرخيو أجويرو لضرر في ركبته اليسرى،سيسافر المهاجم الآن إلى برشلونة لرؤية الطبيب رامون كوغات لاجراء فحوص إضافية".

وسبق لكوغات الذي تعامل مع جوارديولا عندما كان الأخير مدرباً لبرشلونة وحقق معه نجاحات خارقة، أن عالج لاعب وسط سيتي البلجيكي كيفن دي بروين ومدافعه السابق مواطنه فنسان كومباني.



معنويات مرتفعة

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وكتب أجويرو صاحب الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة مع سيتي، و23 هدفاً في مختلف المسابقات هذا الموسم، "هذا مؤسف، لكن معنوياتي مرتفعة وأنا أركّز للعودة في أسرع وقت ممكن. شكراً جزيلاً على رسائلكم".

ويتوقع ان يحل جيزوس بدلا من أجويرو في التشكيلة الأساسية لسيتي الذي يلتقي الخميس مع مضيفه تشيلسي القوي على ملعب ستامفورد بريدج في لندن، قبل سفره لمواجهة نيوكاسل في ربع نهائي مسابقة الكأس الأحد.



عودة موفقة



وأكد سيتي ضد بيرنلي النتيجة التي حققها في مستهل العودة حين أكرم وفادة أرسنال بثلاثية نظيفة في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة والعشرين، حارماً في الوقت ذاته ليفربول من فرصة حسم اللقب غداً الأربعاء أمام كريستال بالاس.

وأعرب جوارديولا عن سعادته بالمستوى الذي قدمه فريقه، موضحاً "لقد لعبنا بشكل جيد وكان الأداء جيداً وقوياً لاسيما في البداية"..

وشهدت المباراة تألق ابن العشرين عاماً فيل فودن الذي لعب أساسياً وسجل ثنائية على غرار الجزائري رياض محرز، ليحظى باشادة مدربه الإسباني الذي قال "أنا سعيد من أجل فودن... قلت أكثر من مرة بأنه لم يلعب يوما بشكل سيئ، لاسيما من ناحية تصرفاته وسلوكه... يستحق الدقائق التي لعبها ، ليس فقط بسبب الهدفين بل لكل شيء، القتال والطريقة التي يلعب بها".

ورأى أنه "سيكون لاعباً حاسماً في هذا النادي. لا يجب أن ننسى أنه في العشرين من عمره فقط".

وتألق في المباراة أيضاً الإسباني المخضرم دافيد سيلفا الذي سجله هدفه الـ75 بقميص النادي ولعب دوراً في الهدف الثاني لفودن.

ويخوض ابن الـ34 عاماً موسمه الأخير مع الفريق الذي يدافع عن ألوانه منذ عام 2010، وقد وعد جوارديولا بأن مواطنه سيحظى بوداع الأساطير عندما يُسمح للجمهور بالعودة إلى الملعب.

ورأى أن لاعبين "مثله ومثل جو هارت، فنسان كومباني، يايا توريه، بابلو زاباليتا... ارتقوا بالنادي إلى مستوى آخر، هم يستحقون ذلك الوداع".