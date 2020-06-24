شكرا لقرائتكم خبر عن تميز عربي لحسن إسماعيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أختير حسن إسماعيل مدرب حراس مرمى منتخب الإمارات الوطني السابق عضواً في لجنة المسابقات لأكاديميات كرة القدم في الاتحاد العربي لكرة القدم.
وجاء اختيار حسن إسماعيل ليكون بمثابة شهادة نجاح وتميز قياساً إلى الخبرة التي يتمتع بها ورحلته في عالم المستديرة الصغيرة.
وعبر حسن إسماعيل عن بالغ سعادته بهذا الاختيار آملاً أن يكون تواجده فرصة من أجل نقل الخبرات التي يمتلكها، وكشف أن الاجتماع الأول سيكون في منتصف يوليو/ تموز المقبل، على أن يحدد مكان الاجتماع في وقت لاحق.
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