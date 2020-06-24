شكرا لقرائتكم خبر عن بوشلاخ تُشارك في اجتماع اللجان النسائية الخليجية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد رؤساء اللجان النسائية في دول الخليج العربي اجتماعاً اليوم الثلاثاء "عن بعد" بواسطة برنامج zoom بمشاركة أمل بوشلاخ عضو اتحاد الإمارات لكرة القدم،وفاطمة حيات عضو مجلس ادارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم - رئيس لجنة الكرة النسائية،والشيخة نورة الصباح وفرح بودي،إلى جانب رئيس اللجنة النسائية في مملكة البحرين الشيخة حصة الخليفة،وأضواء العريفي عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي و هاجر المزيني من اللجنة النسائية في سلطنة عُمان .

وناقش الاجتماع برنامج النشاط النسائي الخليجي لكرة القدم وبحث موعد جديد لبطولة كأس الخليج الأولى لكرة قدم الصالات النسائية التي كانت مقررة في الكويت بشهر مارس/آذار الماضي إلا أنها تأجلت بسبب الظروف الصحية الراهنة.

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