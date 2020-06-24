الشارقة يكرم الزري وديدا والشحي وصنقور وعمر جمعة

علم «الخليج الرياضي» أن شركة الكرة بنادي الشارقة سلمت اللاعبين الذين انتهت عقودهم مع النادي شهادات تقديرية وهم: حارسا المرمى أحمد محمود ديدا وعبد الله يوسف وأحمد سيف الزري وعمر جمعة ربيع ومحمد الشحي. وتم توجيه شكر إلى جميع اللاعبين على ما قدموه في الفترة التي قضوها في النادي. وأشادت جماهير نادي الشارقة بحسن التعامل والتصرف من الإدارة التي قدرت اللاعبين وشكرتهم على ما قدموه بعد أن تسلموا كافة مستحقاتهم وأعربت جماهير نادي الشارقة عن سعادتها بالطريقة التي تتعامل بها الإدارة في استقبال اللاعبين وطريقة تقديمهم إلى وسائل الإعلام عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي والوسائل الرسمية.

وكان نادي الشارقة قد فاجأ الشارع الرياضي بأسلوب جديد مبتكر في تقديم إداراته الجديدة بعد اكتمال التشكيل لكافة الإدارات مما كان له الأثر الإيجابي في أوساط جماهير الملك الشرقاوي.

وعلى خط متصل امتدحت جماهير نادي الشارقة الاستراتيجية التي سارت عليها شركة الكرة في التعاقدات الأخيرة والتي ركزت فيها شركة الكرة الشرقاوية على الجمع بين جيلين من لاعبي المنتخبات الوطنية في فريق واحد وذلك بالتعاقد مع خالد الظنحاني وخالد باوزير فقد سبق لهما اللعب مع لاعبي الشارقة الذين كانوا بالمنتخبات الوطنية سابقا سواء مع نادي الشارقة او انديتهم السابقة وهم سالم سلطان ومحمد عبدالباسط وطارق الخديم، كما لعبوا إلى جوار سيف راشد وعبدالله غانم في منتخبات الناشئين والأولمبي ومازال الظنحاني مع ماجد سرور في المنتخب الأولمبي.

أما خالد باوزير فقد لعب مع جميع اللاعبين المنتقلين من الوحدة إلى الشارقة مؤخراً مما يؤكد أن تعاقدات نادي الشارقة جاءت وفق دراسة واستراتيجية محددة خصوصاً أن الشارقة ضمن الأندية التي قدمت عرضها لضم لاعب شباب الأهلي والمنتخب الأولمبي عبدالعزيز الكعبي وكان طرفاً في الصراع على اللاعب علي سالمين الذي جدد مع ناديه الوصل في الأيام الماضية ويعتبر عبدالعزيز الكعبي وعلي سالمين من لاعبي المنتخبات الذين كانوا مع لاعبي الشارقة في المنتخبات السنية.