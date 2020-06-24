شكرا لقرائتكم خبر عن ساينز الأب والابن.. شغف «رياضة المحركات» بين «حلبة ياس» و«صحراء المملكة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لا يمكن ذكر اسم كارلوس ساينز من دون الحديث عن رياضة المحركات، وهو الذي لم يجعلنا نستغرب سير ابنه كارلوس ساينز جونيور على خطاه ووراثته منه الشغف بالسيارات والسباقات، في منافسة قلما وجدت ضمن العائلة الواحدة، حتى أصبح الاسم ليس غريباً علينا في المنطقة العربية، بالنظر لمشاركاتهما المتعددة هنا.

في سن الـ58، يعتبر كارلوس ساينز الأب أحد أساطير الراليات، في بطولة العالم للراليات، وحديثاً في داكار الذي أقيم في صحراء السعودية، ونجله كارلوس ساينز جونيور، الذي يستعد لخوض موسمه السادس في الفورمولا 1، ولا يعتبر من الوجوه الغريبة التي تحضر سنوياً إلى حلبة ياس في أبوظبي؛ للتنافس في واحدة من أروع البطولات في موسم الرياضة الأبرز في عالم المحركات.



ساينز الأب، أنت شاهد فعلي على تاريخ الراليات، ما الذي يمكن أن تقوله لنا عن هذه الحقبة؟



كنت محظوظاً؛ لأني عايشت الأيام الخوالي للراليات عندما كان كل شيء ممكناً. خضنا راليات طويلة مع القيادة طويلاً ليلاً. عايشت التحوّلات التي شهدها الرالي حتى يومنا هذا. كنت محظوظاً لاختبار كل هذه التغييرات.



ساينز الأب، ما هي السيارة المفضلة لديك طوال مسيرتك؟



من الصعب الإجابة عن هذا السؤال؛ إذ علينا أن نقيّم كل سيارة بحسب زمنها. فليس من العدل أن نقارن سيارة من العام 2004 بأخرى تعود إلى سنة 1990. قد يكون من الرائع أن نختار كل تفصيل صغير يميّز كل سيارة، لتصميم سيارة مثالية على هذا الأساس، لكن لا يمكنني أن أنسى تويوتا سيليكا التي أحرزت فيها بطولتين، وسوبارو وفورد فوكوس وإسكورت ولاحقاً كسارا.



ساينز الأب، من كان زميلك الأقوى في الفريق؟

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كان لديَّ زملاء رائعون، أقوياء جداً، مثل يوها كانكونن، ديدييه أوريول، وكولين (ماكراي) الذي كنت معه معظم السنوات، كان صديقاً عزيزاً قبل الحادث المفاجئ والمؤلم الذي تعرض له. ثم سيبستيان لوب.



وماذا عنك جونيور، متى اكتشفت شغفك للفورمولا 1؟



سانيز جونيور: بدأ شغفي بالسيارات بشكل عام، كانت لدي سيارة قرب المنزل منذ كنت في الثانية من عمري، سيارة كهربائية في البداية أقوم فيها بالدوران الاستعراضي وبالتنقل في الفناء الخلفي، وبدأت بخوض الكارتينج في القاعات المقفلة عندما كنت في الخامسة من عمري. ومع تسارع الأمور، بدأت مسيرتي تتجه أكثر نحو الكارتينج. وفي عام 2005، قصدت سباق الجائزة الكبرى الإسباني؛ حيث اكتشفت عشقي للفورمولا 1، ومنذ ذلك الحين، بات هدفي أن أصبح سائق فورمولا1.



ما الفارق الأكبر على صعيد تقنية السباقات بين الراليات والفورمولا1 بالنسبة إلى كل منكما؟



ساينز جونيور: قبل كل شيء، علينا أن نبدأ بظروف السباقات. سائق الفورمولا 1 يقود على حلبة؛ حيث يعرف تماماً كل منعطف عندما يخوض التجارب والسباق، وكيف يتحكم بناقل السرعة، وفي أي زاوية عليه أن يتجه. الأمر يتعلق بالدقة وبالاستفادة من قدرات السيارة إلى أبعد حدود، ومحاولة تحسين زمنك بأجزاء من الثانية. خوض الراليات مشابه إنما مع مزيد من الارتجال والحدس.

ساينز الأب: الجميع يسعى لتحسين زمنه بأجزاء من الثانية، أكنت على الحلبة أم في الرالي. قيادة سيارة رالي على الحصى تعطيك شعوراً بأنَّ السيارة تنزلق كثيراً، لكنّك تسعى في واقع الأمر إلى اختصار آخر سنتيمتر من المسار، والقيادة بشكل سلس قدر الإمكان. القيادة على الأسفلت مشابهة إلى حد بعيد لسباق الحلبات، أما داكار فهو بالطبع فئة مختلفة كلياً. نحن نقود في جانب معاكس تماماً، مع الفرق الكبير بين سيارتَين، بين سيارتَي منافسات في العالم، سيارة الفورمولا 1 وسيارة الرالي.



ساينز الأب، إلى أي حد أنت سعيد لكون ابنك يسير على دربك في عالم السباقات؟



ساينز الأب: مثلما تتصوّر، أنا أب فخور، وبشكل أساسي لأني أظن أنه عمل جاهداً ليصل إلى ما هو عليه اليوم. قرر خوض مسار الفورمولا 1. لو اختار الراليات لتمكّنت من مساعدته أكثر بكثير. أحاول أن أقدم المساعدة له حينما أستطيع، لكن ليس كثيراً في الوقت الراهن. هو بات في الـ25 من عمره ويعرف ما عليه فعله. أنا أتبعه مثل أي مشجع آخر، مشجّع خاص ربما!.