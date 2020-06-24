الوحدات الأردني يكرم محمد بن صقر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

كرم نادي الوحدات الأردني الشيخ محمد بن صقر القاسمي، تقديراً لدوره في إنجاح معسكر النادي الأردني في يناير الماضي. واستقبل الشيخ عبدالله بن محمد بن صقر القاسمي وفداً مكوناً من نائل النمر ورائد الكسواني صباح أمس الاثنين وتسلم الهدية التذكارية إنابة عن الشيخ محمد بن صقر القاسمي وشكر سموه نادي الوحدات الذي وصفه بأنه ناد معروف في المنطقة وقال إنهم يسعدون دائما بزيارات الأندية العربية وإقامتها معسكرات بالإمارات مشيراً إلى أن مثل هذه المعسكرات والزيارات تحقق مكاسب للجانبين سواء من ناحية فنية أو تبادل الخبرات أو اجتماعية من خلال التواصل بين الأشقاء. وتمنى أن يكرر الوحدات الزيارة.

ومن جهته قال نائل النمر إن الشيخ محمد بن صقر القاسمي سهل مهمة فريق الوحدات عند زيارته للدولة لإقامة معسكر تحضيري ووصفه بأنه شخصية رياضية بارزة ونوه بأنهم نابوا عن بشار الحوامدة رئيس النادي في هذا التكريم الذي يعتبر نوعا من التقدير للشيخ محمد بن صقر القاسمي على ما قام به واعتبر نائل ان المعسكر كان ناجحا وحقق هدفه من ناحية تواصل النادي مع جمهوره بالإمارات وخوض تجارب مع فرق جيدة.

حضر اللقاء أحمد ناصر وكيل اللاعبين الذي اشاد بالخطوة وقال انها تعبر عن المحبة والتقدير الكبيرين للشيخ محمد بن صقر القاسمي الذي يعد احد ابرز الرياضيين بالدولة والمنطقة العربية.