«دولي» الكاراتيه يجدد الثقة في دبي لاستضافة مونديال 2021

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

جدد الاتحاد الدولي للكاراتيه ثقته في دبي لتنظيم بطولة العالم للكاراتيه في نوفمبر 2021، بعد قرار بالإجماع اتخذته اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للكاراتيه في اجتماعها الذي عقد أمس الاثنين عبر الفيديو كونفرانس، برئاسة أنطونيو اسبينوس رئيس الاتحاد الدولي، بحضور اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للكاراتيه، وأعضاء اللجنة.

وجاء قرار التأجيل النسخة القادمة من بطولة العالم التي تعد أكبر حدث دولي للعبة إلى نوفمبر من العام المقبل 2021، تماشياً مع المستجدات التي فرضتها جائحة «كورونا» وجددت اللجنة التنفيذية ثقتها في قدرات دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في دبي لاستضافة البطولة الأكبر في اللعبة.

كما تقرر تأجيل اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للكاراتيه الذي كان مقرراً في وقت لاحق من العام الحالي ليعقد بالتزامن مع بطولة العالم «دبي 2021»، وإزاء الوضع الراهن راجعت اللجنة التنفيذية أجندة العام الحالي 2020 بعد إلغاء الأحداث الأخيرة، وتم تعديل الاقتراح المبدئي للموسم المقبل 2021 و 2022، وتمت الموافقة على بروتوكول الصحة والسلامة لتكييف الرياضة مع الظروف الجديدة الناجمة عن جائحة كورونا، والمتضمن مجموعة من المبادئ التوجيهية للاتحادات والأندية الوطنية بهدف توفير أفضل بيئة لممارسة الرياضة لمواجهة الآثار اللاحقة للوباء العالمي، وسيتم نشر البروتوكول في وقت لاحق.

واستعرضت اللجنة التحديثات الخاصة بمسابقة الكاراتيه في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021، ودورة الألعاب الأولمبية للشباب في داكار 2022، وتقررت إعادة تنظيم لجنة الحكم وتعديلات اللوائح وفق مقترحات لجنة تصنيف الاتحاد الدولي للعبة.

وخلال الاجتماع وفي لمسة وفاء تم تكريم اسم عضو اللجنة التنفيذية وليام ميلرسون الذي وافته المنية السبت الماضي.

وعلق رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه على الاجتماع بقوله: تقوم عائلة الكاراتيه حول العالم بعمل لا يصدق لتحقيق أقصى استفادة من هذه الأوقات الصعبة، ونتطلع إلى الاستمرار في تعظيم القيم العديدة لرياضتنا المحبوبة، وسنواصل الاحتفال بالآثار البارزة لرياضتنا في المجتمع، ولن نتوقف حتى عودة الأمور إلى طبيعتها، وسنستمر في العمل ومواصلة مسيرتنا الناجحة.

ومن جهته قال الرزوقي نائب رئيس الاتحاد الدولي: توصلنا إلى اتخاذ قرارات حاسمة من أهمها، تحديد موعد إقامة بطولة العالم في دبي نوفمبر 2021 بعد تعذر إقامتها في الموعد المسبق بسبب جائحة كورونا، في ظل حرص الأسرة الدولية للكاراتيه على المحافظة على سلامة جميع المشاركين في البطولة. والقرار تجديد للثقة في تنظيمها بنفس المكان في دبي وتأكيد لثقة الاتحاد الدولي في الإمكانات والقدرات الهائلة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتثمين للدعم القوي الذي توليه لرياضة الكاراتيه، كما يعد تتويجاً للنجاحات التي حققتها دبي في المحافل الدولية العديدة التي استضافتها من قبل ومن أهمها جولات بطولة الدوري العالمي للكاراتيه «البريميرليج».