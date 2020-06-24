شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يبحث عودة النشاط وترتيبات الموسم الجديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شكل نادي خورفكان، لجنة لمتابعة الإجراءات الاحترازية برئاسة عبدالله زينل، وذلك ضمن استعدادات النادي لعودة النشاط الرياضي للألعاب الجماعية والفردية، وكيفية استقبال اللاعبين للموسم الجديد، مع استمرار الإجراءات الاحترازية المعمول بها للحفاظ على سلامة كل المنتسبين ومرتادي النادي.

وتضم اللجنة خالد عبد الرحيم وإبراهيم محمد الحمادي وسحر محمود، وعقدت اللجنة اجتماعها الأول ظهر اليوم الثلاثاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة آليات واشتراطات عودة النشاط الرياضي وعدد من المواضيع المدرجة في طاولة الاجتماع.

وبحث الأعضاء بعض المقترحات المتعلقة بعودة النشاط في الأول من أغسطس، مع مراعاة كافة التوجهات من مجلس الشارقة الرياضي بهذا الخصوص وأجندة الاتحادات الرياضية، مع إجراء تقييم شامل لعمل الأجهزة الفنية والإدارية لمختلف الفرق الرياضية في الفترة الماضية تماشياً مع سياسة النادي ونهجه الاحترافي المتمثل في التقييم الموسمي لكافة أفراد المنظومة، وبحث أفضل الطرق لتجويد الأداء وتحقيق الأهداف الموضوعة.

وأكد عبدالله زينل، رئيس اللجنة، حرص إدارة النادي على توفير كافة الاحتياجات اللازمة للموسم الجديد وفقاً للخطة الاستراتيجية، مشيراً إلى اكتمال العمل في أغلب منشآت ومرافق النادي عبر تجهيز الملعب الرئيسي والصالة الرياضية والملاعب الفرعية ووحدة العلاج الطبيعي بجودة وكفاءة عالية، معرباً عن شكره لمجلس الشارقة الرياضي على الجهود الحثيثة والمتابعة المستمرة لتذليل كافة العقبات.

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